Молодых российских кураторов приглашают на стажировку в Европу

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До 6 мая Объединение институтов культуры стран Евросоюза (EUNIC) принимает заявки от молодых российских кураторов на участие в ежегодной программе стажировок в Европе.

Заявку можно подать на сайте программы, организацией которой в 2019 году занимаются Австрийский культурный форум, Гёте-Институт, Французский институт, а также посольства Швеции, Литвы и Нидерландов в России.

Стажировки продолжительностью от 3 до 5 недель будут проходить с 1 июля по 30 октября в Центре современного искусства Ars Electronica в Линце (Австрия), в Национальном центре пластических искусств в замке Уарон (Франция), в музее Ленбаххаус в Мюнхене (Германия), в Центре искусств Rupert в Вильнюсе (Литва), в музее Дренте в Ассене (Нидерланды) и в Центре современного искусства Köttinspektionen в Уппсале (Швеция).

Как сообщает «Артгид», программа даст возможность молодым российским кураторам возможность приобрести опыт работы в ведущих культурных организациях Европы, поделиться опытом и наладить связи с коллегами за рубежом. Во время и после стажировок кураторы разрабатывают собственные проекты, которые им через полгода предстоит представить на финальной Битве кураторов. Разработчик лучшего, по мнению жюри, проекта получит грант 4000 евро на его реализацию. Также присуждается приз зрительских симпатий в размере 1000 евро, обладатель которого будет определен по итогам голосования посетителей Битвы кураторов.

В программе могут принять участие граждане РФ 23–35 лет, постоянно проживающие в РФ, имеющие высшее гуманитарное образование и не менее двух лет кураторской практики, владеющие английским языком или языком принимающей стороны.





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