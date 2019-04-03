В России введут штрафы за распространение иностранных СМИ без разрешения

© Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации

2 апреля Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, которым вводятся штрафы за распространение на территории России без разрешения Роскомнадзора зарубежных периодических печатных изданий.

Как сообщает сайт Госдумы, законопроектом вносятся поправки в статью 13.21 Кодекса об административных нарушениях (КоАП).

Действующее положение «об ответственности за изготовление или распространение продукции СМИ, не прошедшего перерегистрацию» предлагается заменить на «ответственность за изготовление или распространение продукции СМИ, в запись о регистрации которого не внесены необходимые изменения».

Также вводится ответственность за «распространение продукции зарубежного периодического печатного издания без разрешения на ее распространение на территории РФ», выданного Роскомнадзором.

Нарушителей предлагается наказывать штрафами от от 1 до 1,5 тысяч рублей (для граждан), от 2 до 3 тысяч рублей (для должностных лиц) и от 20 до 30 тысяч рублей (для юридических лиц). Кроме того, во всех случаях распространяемая продукция будет конфискована.





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