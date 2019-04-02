Марина Ребека выступит на фестивале «Опера Априори»© Theatre HD
8 апреля VI Международный фестиваль вокальной музыки «Опера Априори» представит в Концертном зале имени П.И. Чайковского в Москве концерт сопрано Марины Ребеки.
Как сообщают организаторы концерта, агентство Apriori Arts, латвийская примадонна привезет в Москву специально подготовленную по заказу фестиваля программу «Три королевы», в которую вошли арии героинь так называемой «тюдоровской трилогии» Гаэтано Доницетти — Анны Болейн и Марии Стюарт из одноименных опер и Елизаветы I из «Роберто Деверё».
Певица выступит в сопровождении Государственного академического Большого симфонического оркестра имени П.И. Чайковского под управлением немецкого дирижера Михаэля Балке.
Концерт приурочен к выходу нового диска «Spirito», выпущенного в ноябре 2018 года звукозаписывающей компанией Prima Classic.
6 апреля в кинотеатре «Иллюзион» перед показом оперы Моцарта «Дон Жуан» из Метрополитен-оперы с Мариной Ребекой в партии Донны Анны состоится встреча с певицей (начало в 18:00).
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