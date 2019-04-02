Люка Дебарг выступит на фестивале «Звезды белых ночей»

© Yann Orhan

Участником XXVII Музыкального фестиваля «Звезды белых ночей», который пройдет с 22 мая по 21 июля 2019 года на всех площадках Мариинского театра в Петербурге, станет французский пианист Люка Дебарг.

Как сообщает пресс-служба Мариинского театра, 22 мая в 21:00 лауреат XV Международного конкурса имени П.И. Чайковского исполнит в Концертном зале Мариинского театра произведения Скарлатти, Метнера и Листа в Мариинском-2.

В тот же день в 18:00 концертную программу фестиваля «Звезды белых ночей» откроет российская пианистка Александра Довгань и Симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева. В программе Концерт для клавира с оркестром ре минор Баха, «Месса поминовения» Щедрина и Восьмая симфония Малера.

Также среди инструменталистов, которые примут участие в фестивале, немецкий виолончелист Ян Фоглер. 12 июня в Концертном зале в сопровождении Симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева он исполнит Концерт для виолончели с оркестром №2 Шостаковича.

14 июня в Концертном зале снова прозвучит «Месса поминовения» Щедрина, а также его «Поэтория» на стихи Андрея Вознесенского и «Мученичество святого Себастьяна» Дебюсси. В роли Чтеца в «Поэтории» выступит Евгений Миронов.

27 мая в Концертном зале артисты Симфонического оркестра Мариинского театра Ольга Волкова (скрипка), Юрий Афонькин (альт) и Олег Сендецкий (виолончель) исполнят произведения Глинки и Шуберта.

Оперная афиша фестиваля дополнена «Троянцами» Берлиоза (18 июня, Мариинский-2), «Электрой» Рихарда Штрауса (23 июня, Мариинский-2), «Тоской» Джакомо Пуччини (14 июля, Мариинский-2), «Иолантой» Чайковского (17 июля, Мариинский-2) и «Фаустом» Гуно (20 июля, Мариинский театр).

Балетную афишу «Звезд белых ночей» откроет 22 мая вечер американской хореографии, в программе которого одноактные балеты «Серенада» Джорджа Баланчина, «В ночи» Джерома Роббинса и «Push Comes to Shove» Твайлы Тарп.

Также на фестивале будут показаны «Жизель» в хореографии Жана Коралли, Жюля Перро, Мариуса Петипа (29 июня, Мариинский театр), «Парк» Анжелена Прельжокажа (10 июля, Мариинский-2) и «Баядерка» в хореографии Мариуса Петипа в редакции Владимира Пономарева и Вахтанга Чабукиани, с отдельными танцами Константина Сергеева, Николая Зубковского (11 июля, Мариинский театр).





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