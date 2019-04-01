В Нижнем Новгороде пройдет фестиваль аудиовизуального искусства

© Intervals Fest / Facebook

С 12 по 14 апреля в Нижнем Новгороде состоится международный фестиваль аудиовизуального искусства INTARVALS 2019 – выставка медиаарта, а также большая образовательная и музыкальная программы.

В центре города будут представлены 12 объектов медиаарта. В выставке участвуют Ouchhh (Стамбул), 404.zero (Петербург), Shohei Fujimoto (Токио), Vadim Epstein (Москва), Licht Pfad (Берлин), Ильдар Якубов (Петербург), Evgeniy Bespalko (Москва), Platon Infante (Москва), Transforma (Берлин), Ivan Kabalin (Москва) и Maria Olinenko (Нижний Новгород), Daniel Rossa (Берлин), dreamlaser (Нижний Новгород), Andrey Berger (Москва) и Vladimir Abikh (Петербург).

«Наша задача в этом году — показать медиаискусство как самостоятельный жанр, раскрыть его перед самой широкой аудиторией, — говорит продюсер и один из идеологов INTERVALS Ксения Чеховская. — Художники из разных стран приезжают в Нижний Новгород и создают свои медиаработы, чтобы зрители получили большое визуальное впечатление. Не зря мы задействуем более десяти локаций по центру города. Выставка таким образом превращается в живой, интерактивный маршрут. Проходить его можно как хочешь — посещая все объекты или часть из них — впечатление останется в любом случае».

Выставку будет сопровождать большая образовательная программа, которая делится на три блока:

публичный (лекции, дискуссионные панели и встречи с художниками на территории Арсенала),

профессиональный (практические воркшопы для специалистов в области технологий, медиаоформления и медиаискусства в офисе студии dreamlaser)

блок с опен-токами (с участием художников и музыкантов фестиваля, а также промоутеров из разных городов России, место проведения — «Кинофактура»).

Площадкой музыкальной программы фестиваля станет клуб Milo Concert Hall. Вечером 12 апреля там состоится аудиовизуальное выступление британского продюсера Iglooghost, сочетающего эйфоричную электронику и кавайную мультипликацию, а перед ним выступит петербургский битмейкер и композитор Long Arm, который представит публике свой новый альбом «Darkly».

В ночной программе 13 апреля примут участие Fatima Al Qadiri (Кувейт-Германия), Moa Pillar (Москва), RNBWS (Нижний Новгород), BroKen Composers (Москва), Synkronized (Нижний Новгород), Алексей Бобровский (Москва), PRCDRL (Берлин), Yung Acid (Казань), Винер (Казань), Low Tape (Нижний Новгород) и Shadowax (Москва).





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