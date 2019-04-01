Новое кино Австрии покажут в Москве

Новое кино Австрии покажут в МосквеКадр из фильма «Копы»© CoolConnections
С 10 по 14 апреля арт-объединение CoolConnections представит в Центре документального кино (ЦДК) 8-й ежегодный фестиваль «Новое кино Австрии».
Как сообщает сайт ЦДК, в этом году в программе фестиваля премьеры и релизы, отмеченные на международных кинофестивалях и объединенные темой любви к Вене.
Расписание:
10 апреля в 20:00 — «Мой друг Зигмунд Фрейд» (Der Trafikant, 2018), реж. Николаус Лейтнер
Романтическая мелодрама по мировому бестселлеру.
11 апреля в 19:30 — «Земля под моими ногами» (Der Boden unter den Füßen, 2019), реж. Мари Кройцер
Драма о цене успеха в современном обществе.
12 апреля в 19:30 — «М убийца» (M — Eine Stadt sucht einen Mörder, 2019), реж. Давид Шалько
Новый сериал по классическому фильму Фрица Ланга.
13 апреля в 19:00 — «Копы» (Cops, 2018), реж. Стефан А. Лукач
Остросюжетная драма о посттравматическом синдроме элитного полицейского.
14 апреля в 15:30 — «Разбей мое сердце» (Zerschlag mein Herz, 2018), реж. Александра Макарова
Венская история любви цыганских Ромео и Джульетты.
Почетными гостями фестиваля станут режиссер Стефан А. Лукач и актер Лоуренс Рупп, которые представят российскую премьеру фильма «Копы».
Показы проходят в рамках межгосударственного сотрудничества при официальной поддержке посольства Австрии в Москве
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