Новое кино Австрии покажут в Москве

Кадр из фильма «Копы» © CoolConnections

С 10 по 14 апреля арт-объединение CoolConnections представит в Центре документального кино (ЦДК) 8-й ежегодный фестиваль «Новое кино Австрии».

Как сообщает сайт ЦДК, в этом году в программе фестиваля премьеры и релизы, отмеченные на международных кинофестивалях и объединенные темой любви к Вене.

Расписание:

10 апреля в 20:00 — «Мой друг Зигмунд Фрейд» (Der Trafikant, 2018), реж. Николаус Лейтнер

Романтическая мелодрама по мировому бестселлеру.

11 апреля в 19:30 — «Земля под моими ногами» (Der Boden unter den Füßen, 2019), реж. Мари Кройцер

Драма о цене успеха в современном обществе.

12 апреля в 19:30 — «М убийца» (M — Eine Stadt sucht einen Mörder, 2019), реж. Давид Шалько

Новый сериал по классическому фильму Фрица Ланга.

13 апреля в 19:00 — «Копы» (Cops, 2018), реж. Стефан А. Лукач

Остросюжетная драма о посттравматическом синдроме элитного полицейского.

14 апреля в 15:30 — «Разбей мое сердце» (Zerschlag mein Herz, 2018), реж. Александра Макарова

Венская история любви цыганских Ромео и Джульетты.

Почетными гостями фестиваля станут режиссер Стефан А. Лукач и актер Лоуренс Рупп, которые представят российскую премьеру фильма «Копы».

Показы проходят в рамках межгосударственного сотрудничества при официальной поддержке посольства Австрии в Москве





ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ COLTA.RU В ЯНДЕКС.ДЗЕН, ЧТОБЫ НИЧЕГО НЕ ПРОПУСТИТЬ