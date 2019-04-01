В ММОМА пройдет Форум уличного искусства

2 апреля в Образовательном центре Московского музея современного искусства (ММОМА) откроется Форум уличного искусства, посвященный исследованию стрит-арта, паблик-арта и граффити.

Программа форума, который проводят ММОМА, фонд RuArts и Институт исследования стрит-арта, поделена на несколько секций, охватывающих разные направления: выставка «Стена», дискуссии, авторские выступления, книги и зины, стикер-фест, стрит-док и музыка.

На групповой выставке «Стена» можно будет увидеть более 40 работ из собрания фонда RuArts в различных техниках изобразительного искусства, таких как живопись, графика, объект, фотография, ассамбляж, коллаж, изделия из фарфора.

Участниками блока авторских выступлений на тему «Стрит-арт и новые технологии» станут художники Владимир Абих, Андрей Adno и Миша Most, художник и куратор Артем Филатов представит свой фильм «Теплые стены» и опишет практику использования стрит-арта для градозащитной деятельности в Нижнем Новгороде, куратор и исследователь Анна Нистратова расскажет о связи стрит-арта и мультипликации.

Также организаторы планируют провести дискуссии «Конфликт как движущая сила уличного искусства» и «Стрит-арт и паблик-арт vs монументальное искусство», показы документальных фильмов об уличном искусстве, в пространстве Библиотеки ММОМА будет представлена подборка российских и зарубежных любительских малотиражных изданий — зинов и книг художника — и пройдет выставка-фестиваль авторских наклеек.

Завершит программу форума 7 апреля DJ-сет московской группировки Zuluwarrior.





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