Андрей Иванов представит в Москве роман «Обитатели потешного кладбища»

2 апреля в Международном Мемориале в Москве состоится презентация романа Андрея Иванова «Обитатели потешного кладбища» с участием автора книги, а также историка, члена правления Международного Мемориала Никиты Петрова.

Начало в 19:00, вход бесплатный по предварительной регистрации на сайте Международного Мемориала.

«Новая книга Андрея Иванова погружает читателя в послевоенный Париж, в мир русской эмиграции. Сопротивление и коллаборационисты, знаменитые философы и художники, разведка и убийства, ... Но перед нами не историческое повествование. Это роман, такой же, как "Роман с кокаином", "Дар" или "Улисс" (только русский), рассказывающий о неизбежности трагического выбора, любви, ненависти – о вопросах, которые волнуют во все времена», — говорится в аннотации к роману на сайте издательства «Эксмо».

Историк русской эмигрантской литературы Ирина Белобровцева (Таллин): «Время действия — 1968 год, год, который своими взрывами, напоминавшими вспышки на Солнце, изменил мир. Место действия — Париж, наверное, самый близкий город для русских за пределами России. Но сквозь 1968-й с его баррикадами, митингами, лозунгами, вызовами власти и обществу просвечивает особенно чувствительный для русской эмиграции первой волны и до сих пор еще мало известный нам Париж 1946-го. За всем этим безошибочно улавливается аура автора, Андрея Иванова, сегодня — одного из самых пластичных и самых эзотеричных русских писателей».

Презентация проводится при поддержке Посольства Эстонии в Москве





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