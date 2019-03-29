Авторы музыки к «Суспирии» и «Рассвету мертвецов» выступят в Москве

© Goblin - Claudio Simonetti's / Facebook

13 мая в московском клубе «16 тонн» пройдет концерт Клаудио Симонетти и его прогрессив-рок группы Goblin, записавших музыку к десяткам фильмов ужаса, среди которых «Суспирия» (1977) Дарио Ардженто и «Рассвет мертвецов» (1978) Джорджо Ромеро.

Концерт 13 мая станет первым выступлением группы в Москве.

«Влияние музыки Goblin, Ардженто и Ромеро на современный кинематограф трудно переоценить — без их тандема не было бы огромного количества вдохновленных ими картин, хорроров и триллеров. Не говоря уже о сериалах и компьютерных играх — часть популярности и лора той же франшизы "Ходячие мертвецы" (The Walking Dead) базируется в каком-то смысле и на наследии этих людей», — говорится в сообщении на сайте клуба «16 тонн».

«К 2019 году Goblin уже вошли в историю музыки и запечатлели свое имя в одном ряду с такими выдающимися композиторами, как Эннио Морриконе и Вангелис, — пишут организаторы концерта. — 30 лет группа вообще не давала концертов, так что сам факт их возвращения на сцену — уже невероятное событие».





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