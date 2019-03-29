Кинопремия «Восток — Запад. Золотая арка» объявила шорт-лист

© Пресс-служба премии «Восток — Запад. Золотая арка»

Сегодня, 29 марта, в Москве прошла пресс-конференции, посвященная объявлению шорт-листа II Международной кинематографической премии «Восток – Запад. Золотая арка».

Как сообщает пресс-служба премии, шорт-лист объявлен в десяти номинациях:

Лучший полнометражный игровой фильм

«Дикая груша» (Турция-Франция-Германия-Болгария-Швеция, 2018), реж. Нури Бильге Джейлан

«Лето» (Россия, 2018), реж. Кирилл Серебренников

«Холодная война» (Польша-Великобритания-Франция, 2018), реж. Павел Павликовский

«Человек, который удивил всех» (Россия-Эстония-Франция, 2018), реж. Наталья Меркулова, Алексей Чупов



Лучшая режиссерская работа

Нури Бильге Джейлан — «Дикая груша»

Павел Павликовский — «Холодная война»

Кирилл Серебренников — «Лето»



Лучшая сценарная работа

Раду Жуде — «Мне плевать, если мы войдем в историю как варвары» (Румыния, 2018)

Наталья Меркулова, Алексей Чупов — «Человек, который удивил всех»

Сергей Лозница — «Донбасс» (Украина, 2018)

Павел Павликовский, Януш Гловацкий, Петр Борковски («Холодная война»)



Лучшая операторская работа

Калоян Божилов — «Ага» (Болгария-Германия-Франция, 2017), реж. Милко Лазаров

Лукаш Зал — «Холодная война»

Георгий Швелидзе — «Намме» (Грузия-Литва, 2017), реж. Заза Халваши

Матьяш Эрдей — «Закат» (Венгрия,-Франция, 2017), реж. Ласло Немеш



Лучшая работа художника

Елена Окопная — «Довлатов» (Россия-Польша-Сербия, 2018), реж. Алексей Герман-младший

Андрей Понкратов — «Лето»

Ласло Райк — «Закат»



Лучшая музыка к фильму

Роман Билык, Герман Осипов — «Лето»

Марцин Масецкий — «Холодная война»

Ласло Мелиш — «Закат»



Лучшая мужская роль

Томаш Кот — «Холодная война»

Милан Марич — «Довлатов»

Евгений Цыганов — «Человек, который удивил всех»



Лучшая женская роль

Мартина Апостолова — «Ирина» (Болгария), , реж. Надежда Косева

Самал Еслямова — «Айка» (Россия-Германия-Польша-Казахстан-Китай, 2018), реж. Сергей Дворцевой

Иоанна Кулиг — «Холодная война»



Лучшая мужская роль второго плана

Роман Билык — «Лето»

Мурат Джимджир — «Дикая груша»

Борис Шиц — «Холодная война»



Лучшая женская роль второго плана

Наталья Кудряшова — «Человек, который удивил всех»

Агата Кулеша — «Холодная война»

Ирина Старшенбаум — «Лето»

Церемония награждения состоится 14 апреля в московском театре Et cetera.

«Прошел год со времени первого, пилотного опыта вручения международной кинопремии "Восток — Запад. Золотая арка". Он оказался позитивным и стимулировал нас к продолжению. А проходящие фоном события только укрепляют нас в наших намерениях. Картиной-фавориткой номинаций, согласно выбору экспертного жюри, стала польская "Холодная война" Павла Павликовского. К сожалению, мы наблюдаем возвращение эпохи политического противостояния и глобальных конфликтов, которая, еще недавно казалось, ушла в прошлое. Тем важнее строить культурные мосты и укреплять культурное сотрудничество между Востоком и Западом в самом широком смысле слова», — говорит арт-директор премии Андрей Плахов.

Кинопремия «Восток — Запад. Золотая арка» учреждена Конфедерацией союзов кинематографистов и присуждается за достижения и открытия в области киноискусства лучшим авторам фильмов, произведенных в странах Восточной Европы и Западной Азии. Премия призвана стимулировать и поощрять эти открытия, привлекать внимание к ярким художественным процессам, которые происходят на территории Евразии и которые часто остаются в тени более коммерческого, преимущественно англоязычного кинематографа. Главная задача премии — сделать так, чтобы каждый самобытный голос, прозвучавший с этой территории, был услышан.

Премия проводится при поддержке Фонда публичной дипломатии имени А.М. Горчакова, Министерства иностранных дел РФ, Министерства культуры РФ. В 2019 году премия получила поддержку Фонда Президентских грантов как социально значимый проект.





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