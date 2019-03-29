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Кинопремия «Восток — Запад. Золотая арка» объявила шорт-лист

News_detailed_picture© Пресс-служба премии «Восток — Запад. Золотая арка»

Сегодня, 29 марта, в Москве прошла пресс-конференции, посвященная объявлению шорт-листа II Международной кинематографической премии «Восток – Запад. Золотая арка».

Как сообщает пресс-служба премии, шорт-лист объявлен в десяти номинациях:

Лучший полнометражный игровой фильм

  • «Дикая груша» (Турция-Франция-Германия-Болгария-Швеция, 2018), реж. Нури Бильге Джейлан
  • «Лето» (Россия, 2018), реж. Кирилл Серебренников
  • «Холодная война» (Польша-Великобритания-Франция, 2018), реж. Павел Павликовский
  • «Человек, который удивил всех» (Россия-Эстония-Франция, 2018), реж. Наталья Меркулова, Алексей Чупов


Лучшая режиссерская работа

  • Нури Бильге Джейлан — «Дикая груша»
  • Павел Павликовский — «Холодная война»
  • Кирилл Серебренников — «Лето»


Лучшая сценарная работа

  • Раду Жуде — «Мне плевать, если мы войдем в историю как варвары» (Румыния, 2018)
  • Наталья Меркулова, Алексей Чупов — «Человек, который удивил всех»
  • Сергей Лозница — «Донбасс» (Украина, 2018)
  • Павел Павликовский, Януш Гловацкий, Петр Борковски («Холодная война»)


Лучшая операторская работа

  • Калоян Божилов — «Ага» (Болгария-Германия-Франция, 2017), реж. Милко Лазаров
  • Лукаш Зал — «Холодная война»
  • Георгий Швелидзе — «Намме» (Грузия-Литва, 2017), реж. Заза Халваши
  • Матьяш Эрдей — «Закат» (Венгрия,-Франция, 2017), реж. Ласло Немеш


Лучшая работа художника

  • Елена Окопная — «Довлатов» (Россия-Польша-Сербия, 2018), реж. Алексей Герман-младший
  • Андрей Понкратов — «Лето»
  • Ласло Райк — «Закат»


Лучшая музыка к фильму

  • Роман Билык, Герман Осипов — «Лето»
  • Марцин Масецкий — «Холодная война»
  • Ласло Мелиш — «Закат»


Лучшая мужская роль

  • Томаш Кот — «Холодная война»
  • Милан Марич — «Довлатов»
  • Евгений Цыганов — «Человек, который удивил всех»


Лучшая женская роль

  • Мартина Апостолова — «Ирина» (Болгария), , реж. Надежда Косева
  • Самал Еслямова — «Айка» (Россия-Германия-Польша-Казахстан-Китай, 2018), реж. Сергей Дворцевой
  • Иоанна Кулиг — «Холодная война»


Лучшая мужская роль второго плана

  • Роман Билык — «Лето»
  • Мурат Джимджир — «Дикая груша»
  • Борис Шиц — «Холодная война»


Лучшая женская роль второго плана

  • Наталья Кудряшова — «Человек, который удивил всех»
  • Агата Кулеша — «Холодная война»
  • Ирина Старшенбаум — «Лето»

Церемония награждения состоится 14 апреля в московском театре Et cetera.

«Прошел год со времени первого, пилотного опыта вручения международной кинопремии "Восток — Запад. Золотая арка". Он оказался позитивным и стимулировал нас к продолжению. А проходящие фоном события только укрепляют нас в наших намерениях. Картиной-фавориткой номинаций, согласно выбору экспертного жюри, стала польская "Холодная война" Павла Павликовского. К сожалению, мы наблюдаем возвращение эпохи политического противостояния и глобальных конфликтов, которая, еще недавно казалось, ушла в прошлое. Тем важнее строить культурные мосты и укреплять культурное сотрудничество между Востоком и Западом в самом широком смысле слова», — говорит арт-директор премии Андрей Плахов.

Кинопремия «Восток — Запад. Золотая арка» учреждена Конфедерацией союзов кинематографистов и присуждается за достижения и открытия в области киноискусства лучшим авторам фильмов, произведенных в странах Восточной Европы и Западной Азии. Премия призвана стимулировать и поощрять эти открытия, привлекать внимание к ярким художественным процессам, которые происходят на территории Евразии и которые часто остаются в тени более коммерческого, преимущественно англоязычного кинематографа. Главная задача премии — сделать так, чтобы каждый самобытный голос, прозвучавший с этой территории, был услышан.

Премия проводится при поддержке Фонда публичной дипломатии имени А.М. Горчакова, Министерства иностранных дел РФ, Министерства культуры РФ. В 2019 году премия получила поддержку Фонда Президентских грантов как социально значимый проект.

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