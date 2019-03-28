От VPN-сервисов потребовали подключиться к реестру запрещенных сайтов

От VPN-сервисов потребовали подключиться к реестру запрещенных сайтовВадим Ампелонский© Роскомнадзор
Сегодня, 28 марта, Роскомнадзор объявил, что владельцам десяти десяти VPN-сервисов направлены требования о необходимости подключения к Федеральной государственной информационной системе (ФГИС).
Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря Роскомнадзора Вадима Ампелонского.
«Соответствующие уведомления были направлены в адрес сервисов NordVPN, Hide My Ass!, Hola VPN, Openvpn, VyprVPN, ExpressVPN, TorGuard, IPVanish, Kaspersky Secure Connection и VPN Unlimited», — говорится в сообщении на сайте Роскомнадзора.
В течение 30 дней этим сервисам надлежит подключиться к ФГИС, в противном случае Роскомнадзор может принять решение их заблокировать.
1 ноября 2017 года вступил в силу так называемый «закон об анонимайзерах». Он представляет собой поправки в федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», запрещающие использование в России средств обхода блокировки, таких как анонимайзеры и VPN-сервисы.
Закон запрещает владельцам анонимайзеров предоставлять возможность использования на территории РФ принадлежащих им информационно-телекоммуникационных сетей и информационных ресурсов для получения доступа к запрещенным в РФ информационным ресурсам.
Запрещенные ресурсы вносятся в ФГИС, которую ведет Роскомнадзор. Он направляет владельцам анонимайзеров и VPN-сервисов уведомления о необходимости подключения к ФГИС.
Как указано в сегодняшнем сообщении Роскомнадзора, «требования о подключении к ФГИС в адрес VPN-сервисов и "анонимайзеров" ранее не направлялись».
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ COLTA.RU В ЯНДЕКС.ДЗЕН, ЧТОБЫ НИЧЕГО НЕ ПРОПУСТИТЬПонравился материал?помоги сайту!
18:54От VPN-сервисов потребовали подключиться к реестру запрещенных сайтов
16:52В «Иллюзионе» проходит ретроспектива Марлена Хуциева
14:02Кирилл Серебренников выпустит премьеру на Авиньонском фестивале
13:08Выставка об отношениях между художниками и критиками пройдет в ИРРИ
11:25Вручены почетные «Золотые маски»
11:04В «Мемориале» откроется выставка о «Собачьем сердце»
10:32«Домашний арест» получил восемь призов АПКиТ
Вчера
17:54«Архстояние-2019» станет территорией для 321 исполнителя
16:09Книгу по истории российской выставочной архитектуры представят в МосквеВсе новости
Подписывайтесь
на канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен,
чтобы ничего не пропустить