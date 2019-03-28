От VPN-сервисов потребовали подключиться к реестру запрещенных сайтов

Вадим Ампелонский © Роскомнадзор

Сегодня, 28 марта, Роскомнадзор объявил, что владельцам десяти десяти VPN-сервисов направлены требования о необходимости подключения к Федеральной государственной информационной системе (ФГИС).

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря Роскомнадзора Вадима Ампелонского.

«Соответствующие уведомления были направлены в адрес сервисов NordVPN, Hide My Ass!, Hola VPN, Openvpn, VyprVPN, ExpressVPN, TorGuard, IPVanish, Kaspersky Secure Connection и VPN Unlimited», — говорится в сообщении на сайте Роскомнадзора.

В течение 30 дней этим сервисам надлежит подключиться к ФГИС, в противном случае Роскомнадзор может принять решение их заблокировать.

1 ноября 2017 года вступил в силу так называемый «закон об анонимайзерах». Он представляет собой поправки в федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», запрещающие использование в России средств обхода блокировки, таких как анонимайзеры и VPN-сервисы.

Закон запрещает владельцам анонимайзеров предоставлять возможность использования на территории РФ принадлежащих им информационно-телекоммуникационных сетей и информационных ресурсов для получения доступа к запрещенным в РФ информационным ресурсам.

Запрещенные ресурсы вносятся в ФГИС, которую ведет Роскомнадзор. Он направляет владельцам анонимайзеров и VPN-сервисов уведомления о необходимости подключения к ФГИС.

Как указано в сегодняшнем сообщении Роскомнадзора, «требования о подключении к ФГИС в адрес VPN-сервисов и "анонимайзеров" ранее не направлялись».





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