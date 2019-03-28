В «Иллюзионе» проходит ретроспектива Марлена Хуциева© «Иллюзион»
27 марта фильмом «Июльский дождь» в московском кинотеатре «Иллюзион» открылась ретроспектива режиссера Марлена Хуциева (1925-2019).
Вход на все показы бесплатный, по предварительной регистрации на сайте «Иллюзиона».
Как сообщают организаторы ретроспективы, в ее программе все режиссерские работы Хуциева, включая три версии «Заставы Ильича» и редкие документальные фильмы, картины его учителей Игоря Савченко и Бориса Барнета, фильмы, где Хуциев выступал художественным руководителем, сценаристом или актером, документальные фильмы о творчестве режиссера, а также картины его учеников Василия Пичула, Бакура Бакурадзе и Ильи Хржановского.
Расписание:
- 8 апреля — «Весна на Заречной улице» (1956), реж. Марлен Хуциев, Феликс Миронер
- 17 апреля — «Два Федора» (1958), реж. Марлен Хуциев
- 29 апреля — «Гармонь» (1934), реж. Игорь Савченко
- 1 мая — «И все-таки я верю...» (1974), реж. Михаил Ромм, Элем Климов, Марлен Хуциев
- 9 мая — «Люди 1941 года» (2001), реж. Марлен Хуциев
- 9 мая — «В день праздника» (1978), реж. Петр Тодоровский
- 10 мая — «Был месяц май» (1970), реж. Марлен Хуциев
- 12 мая — «Мне двадцать лет» (1965), реж. Марлен Хуциев
- 15 мая — «Послесловие» (1983), реж. Марлен Хуциев
- 19 мая — «Бесконечность» (1991), реж. Марлен Хуциев
- 20 мая — «Алый парус Парижа» (1971), реж. Марлен Хуциев
- 22 мая — «Ляна» (1955), реж. Борис Барнет
- 29 мая — «Случайная встреча» (1936), реж. Игорь Савченко
- 31 мая — «Улица молодости» (1958), реж. Феликс Миронер
- 2 июня — «Июльский дождь» (1966), реж. Марлен Хуциев
- 5 июня — «Интервенция» (1968), реж. Геннадий Полока
- 8 июня — «Застава Ильича. Восстановленная версия» (1962/1988), реж. Марлен Хуциев
- 12 июня — «Гори, гори, моя звезда» (1969), реж. Александр Митта
- 15 июня — «Маленькая Вера» (1988), реж. Василий Пичул
- 19 июня — «Город с утра до полуночи» (1976), реж. Анатолий Васильев
- 22 июня — «Застава Ильича. Первая версия» (1962), реж. Марлен Хуциев
- 23 июня — «Застава Ильича — черновики, вырезки, варианты» (2015), реж. Анна Мальгина, Ильдар Якубов, «Хуциев. Мотор идет!» (2015), реж. Петр Шепотинник
- 26 июня — «Чапаев» (1934), реж. Георгий Васильев, Сергей Васильев
- 29 июня — «Москва» (2007), реж. Бакур Бакурадзе, Дмитрий Мамулия, «Шультес» (2008), реж. Бакур Бакурадзе
- 30 июня — «4» (2004), Илья Хржановский
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