В «Мемориале» впервые пройдут Чтения памяти Арсения Рогинского© Чтения памяти Арсения Рогинского
29 и 30 марта Международный Мемориал (Москва) и Центр КАРТА (Варшава) проведут первые чтения, посвященные памяти российского историка и общественного деятеля Арсения Рогинского (1946–2017).
Тема чтений — «Диссиденты в СССР, Восточной и Центральной Европе, их эпоха и их наследие». Как сообщает сайт Международного Мемориала, предполагается рассмотреть и обсудить следующие аспекты этой темы:
- общие проблемы изучения истории диссидентских движений в европейских странах «социалистического содружества» и в отдельных республиках СССР в период от смерти И.В. Сталина в 1953 году до революционных изменений 1989–1991 годов; национальная специфика и сравнительный анализ этих движений;
- взаимосвязи между диссидентской активностью и развитием литературы, искусства, гуманитарного знания, религиозной, философской политической мысли в позднесоциалистическую эпоху;
- история возникновения и развития советского и восточноевропейского самиздата как специфической формы общественной коммуникации;
- значение опыта диссидентских движений в общественно-политической жизни посткоммунистических стран Европы в течение последнего тридцатилетия, востребованность/невостребованность диссидентского опыта в «процессах перехода», место и роль бывших диссидентов в этих процессах в разных странах;
- вопрос об актуальности/неактуальности диссидентского опыта в протестных движениях сегодняшнего дня.
В ходе чтений будут проведены круглый стол на тему «Культура и протест», а также панельная дискуссия, на которой предполагается обсудить вопрос о степени актуальности и востребованности опыта советских и восточноевропейских диссидентов в современных протестных движениях.
Вход свободный по регистрации на сайте Чтений памяти Арсения Рогинского.
Международный Мемориал планирует проводить чтения регулярно, каждый раз определяя для них ту или иную конкретную тематику в общих рамках гуманитарного (преимущественно исторического) знания.
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