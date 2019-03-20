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InLiberty и «Яндекс.Музыка» запустили серию записей популярных подкастов

News_detailed_picture© InLiberty

Просветительский проект InLiberty при поддержке платформы «Яндекс.Музыка» на протяжении месяца будет приглашать авторов популярных русскоязычных подкастов об обществе и культуре на площадку «InLiberty Рассвет», где они запишут специальные выпуски в присутствии своих слушателей.

Как сообщают организаторы серии, для тех, у кого нет возможности посетить мероприятие, «Яндекс.Музыка» проведет прямую трансляцию на своих страницах в Facebook и «Вконтакте».

В рамках серии на площадке «InLiberty Рассвет» будут гостить шесть подкастов:

  • «Это непросто» — подкаст Ксении Шульц о поиске своего призвания и профессии, гостем которого станет блогер и маркетолог из Стокгольма Эллина Дейли.
  • «Урубамба» — детский подкаст Arzamas, в котором ведущая Катя Ламм и ее соведущий ребенок расспрашивают иностранцев об их странах.
  • «Так вышло» — независимый подкаст от авторов серии «Дело случая» Екатерины Кронгауз и Андрея Бабицкого, где они обсуждают сложные моральные коллизии современного человека.
  • «Полка» — подкаст, в котором редакторы одноименного проекта о русской литературе — Юрий Сапрыкин, Варвара Бабицкая, Лев Оборин и Полина Рыжова — разговаривают о книгах, о жизни и о том, как они связаны.
  • «Читатель» — подкаст главного редактора Bookmate Павла Грозном, в котором он разговаривает об интересных книгах с интересными людьми.
  • «I Wonder» — первая живая запись нового подкаста издания Wonderzine о диктате «нормы» и гендерных стереотипах.

Результаты открытых записей можно будет услышать в разделе «Немузыка» с подкастами и аудиолекциями на «Яндекс.Музыке». Там же представлены подкасты InLiberty — записи лекций и дискуссий просветительского проекта об устройстве свободного общества.

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