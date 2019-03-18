Объявлены победители Суздальского фестиваля

Объявлены победители Суздальского фестиваляКадр из фильма «Узы»© kino-teatr.ru
17 марта в Суздале были подведены итоги XXIII Открытого российского фестиваля анимационного кино. Гран-при получил короткометражный фильм «Узы» Дины Великовской.
«Героиня фильма — молодая девушка, которая покидает родительский дом, чтобы повидать мир. Но мир ее родителей так крепко связан с ней, что, уезжая, девушка ставит его под угрозу. Фильм длительностью 7,5 минут выполнен в технике рисования 3D-ручкой», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы фестиваля.
Специальный приз с формулировкой «за способность удержать мгновение» присужден фильму «Пять минут до моря» Натальи Мирзоян, специальный приз с формулировкой «за рукотворный путь к победе» — фильму «Ныряльщица» Юлии Войтовой.
Приз за лучший профессиональный короткометражный фильм получила работа Леонида Шмелькова «Лола живая картошка», приз за лучший фильм для детей — «Оранжевая песня» Алексея Алексеева, приз за лучший студенческий фильм — «Здравствуйте, родные» Александра Васильева, приз за лучший дебютный фильм в этом году не вручался.
Лучшим полнометражным фильмом признаны «Три богатыря и наследница престола» Константина Бронзита, в категории «Лучший сериал» награжден эпизод «Потерянный сон. Машина времени» (сериал «Новые Куми-Куми», режиссер — Владимир Пономарев).
Полсностью список лауреатов XXIII Открытого российского фестиваля анимационного кино приводится на его сайте.
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