В «Геликон-опере» ставят «Орландо» Генделя© «Геликон-опера»
27 марта в московском музыкальном театре «Геликон-Опера» состоится премьера спектакля «Орландо, Орландо», созданного на основе оперы Генделя «Орландо».
Премьерная серия продлится до 31 марта. Большинство билетов на показы 27, 28, 29, 30 и 31 марта уже распродано.
Как сообщает сайт театра, режиссер-постановщик Георгий Исаакян, дирижер-постановщик Эндрю Лоуренс-Кинг (Великобритания) и художник-постановщик Хартмут Шоргхоффер (Австрия) «создают новую реальность, объединяющую великолепное генделевское произведение и трагическую историю, случившуюся в в Орландо (штат Флорида, США)» (в 2016 году там в результате стрельбы в ночном клубе погибли 49 человек).
Над спектаклем также работает британский композитор и диджей Габриэль Прокофьев. «Это область современной музыкальной культуры, — говорит Георгий Исаакян. — Мы не хотим называть это техно-, или клаб-, или диджей–музыкой. Нам нравится использовать целый комплекс разнообразных элементов в нашем спектакле, иногда увлекающим в русло современной клубной культуры, иногда раскрывающемся как "техно-барокко", основанном на барочной технике музыки Генделя».
Кроме того, в музыкальный текст оперы добавлены хоровые номера с использованием фрагментов оратории Генделя «Израиль в Египте». Одну из сложнейших партий — партию Орландо — репетируют контратеноры Кирилл Новохатько, Рустам Яваев и Николай Гладских.
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