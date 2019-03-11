В Краснодаре продолжится проект «Лига низкорослых (людей)»Юлия Шафаростова. Проект «Бачикистан»© ЦСИ «Типография»
До 13 марта идет прием заявок на участие во втором съезде проекта «Лига низкорослых (людей)», инициированного прошлой осенью краснодарским центром современного искусства «Типография».
Как сообщают организаторы, съезд пройдет в конце марта — начале апреле и будет посвящен заботе и пространствам вокруг, его основной площадкой станет пустырь в районе Музыкальный в Краснодаре.
«К участию в "Лиге", в ее втором и последующих съездах, приглашаются художники, активисты, архитекторы, студенты, жители Краснодара и микрорайона Музыкальный, фотографы, исследователи и все, кто готов работать вместе», — говорится в сообщении на сайте ЦСИ «Типография».
Имена 15 новых участников и участниц «Лиги» будут объявлены 18 марта.
«Лига низкорослых (людей)» — это проект об инвалидности и заботе. В оргкомитет проекта входят куратор, специалист инклюзивных программ Мария Сарычев и куратор ЦСИ «Типография» Елена Ищенко.
Первым проектом «Лиги низкорослых (людей)» стала выставка польского художника и режиссера Артура Жмиевского «Реализм», которая прошла в «Типографии» в ноябре 2018 года.
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