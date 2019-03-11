«Винзавод» объявил о запуске программы лидерства Generation Art

© ЦСИ «Винзавод»

Будущие менеджеры, дизайнеры и PR-специалисты приглашаются к участию в программе лидерства Generation Art – новом проекте Центра современного искусства «Винзавод».

Заявки принимаются до 20 марта.

«Это уникальная возможность для студентов получить свой первый профессиональный опыт под руководством менторов», — сообщает сайт ЦСИ «Винзавод», где можно ознакомиться с правилами и условиями участия в проекте и заполнить анкету по одному из выбранных направлений дизайн, PR или проектный менеджмент.

Первый этап программы – стажировка — пройдет с 1 апреля по 25 июля, второй этап — программа «Погружение» — с 1 апреля по 25 июля.

Стажировка будет сопровождаться образовательной программой, лекторами которой выступят ведущие сотрудники «Винзавода» и приглашенные спикеры из других культурно-образовательных институций. Во время занятий участники получат актуальные знания для более глубокого понимания механизмов работы культурных институций, познакомятся с ведущими специалистами арт-бизнеса.

«По итогам программы лидерства Generation Art, — сообщают организаторы, — ее участники станут инсайдерами культурной институции, приобретут навыки для будущего карьерного развития, получат привилегии на мероприятиях "Винзавода" и, главное, бесценный опыт и практику, а также профессиональную характеристику, рекомендации и закрепление в кадровом резерве проекта».





ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ COLTA.RU В ЯНДЕКС.ДЗЕН, ЧТОБЫ НИЧЕГО НЕ ПРОПУСТИТЬ