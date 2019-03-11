Готовится к выходу новая российская театральная энциклопедия

Готовится к выходу новая российская театральная энциклопедияДмитрий Трубочкин© Культура24.рф
В ноябре 2019 года выйдет первый том пятитомной российской театральной энциклопедии.
Об этом рассказал на открытии театрального форума в Сочи секретарь Союза театральных деятелей РФ (СТД РФ), куратор проекта, доктор искусствоведения Дмитрий Трубочкин, передает ТАСС.
Предыдущая театральная энциклопедия в шести томах вышла в 1960-е годы, отметил он, сейчас выпуском энциклопедии занимается СТД РФ в сотрудничестве с Большой советской энциклопедией при поддержке Министерства культуры РФ и Роспечати.
«Принято решение свести воедино все виды театра, оперы, оперетты, мюзикла, балета, современного танца, театра кукол, и представить их в трех больших томах российской театральной энциклопедии, которая будет посвящена театрам, действующим в XXI веке. В ней будет четыре тысячи статей», — сообщил Трубочкин.
По его словам, первый том, посвященый театрам XXI века и их раннему наследию, будет представлен в ноябре 2019 года.
Также, добавил Трубочкин, ведется работа по созданию театрального портала: «Мы с Большой российской энциклопедией начинаем работу над собиранием большого театрального портала под названием "Театральная энциклопедия России", в который будут стекаться данные о театрах, о нашей истории, и это будет размещаться на портале "Знание", и Большая российская энциклопедия будет главным координатором этого портала».
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