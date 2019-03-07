Фонд Михаила Прохорова проводит благотворительные конкурсы

Фонд Михаила Прохорова проводит благотворительные конкурсыПушкинская библиотека-музей в Белгороде© Центральная библиотечная система г. Белгорода
До 30 апреля открыт прием заявок на открытые благотворительные конкурсы Фонда Михаила Прохорова «Новый театр» и «Новая роль библиотек в образовании».
Конкурс «Новый театр» проводится с целью поддержать независимые инициативы, компании и экспериментальное искусство, расширить театральный контекст России.
К участию в конкурсе приглашаются как государственные, так и независимые организации и творческие группы из всех регионов РФ, намеренные создать спектакль-инсталляцию, перформанс, представление в жанре променад-театра, театральную лабораторию или любые другие виды современного синтетического театрального искусства. Конкурс стремится поощрить молодых и современно мыслящих театральных авторов, поддержать малые независимые театральные компании.
Общий грантовый фонд конкурса составляет 17,4 млн рублей.
Задача конкурса «Новая роль библиотек в образовании» — поддержка проектов, направленных на развитие образования, создание образовательных программ и конкретных учебных курсов.
В конкурсе могут принять участие библиотеки всех уровней и любого подчинения, в том числе не являющиеся самостоятельным юридическим лицом (научные библиотеки музеев, университетские библиотеки, библиотеки школ, больниц, тюрем и пр.), находящиеся на территории Сибирского, Уральского и Дальневосточного федеральных округов, Белгородской, Воронежской, Калужской, Липецкой, Рязанской, Тамбовской и Самарской областей.
Общий грантовый фонд конкурса составляет 17 млн рублей.
C 12 марта по 5 апреля в Тамбове, Иркутске, Владивостоке и Самаре в рамках конкурса пройдут проектно-аналитические семинары «Новая роль библиотек в образовании» для работников библиотек, музеев и образовательных учреждений, а также специалистов муниципальных органов управления культуры.
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