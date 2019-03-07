Павильон книги: лучшее в марте© Павильон Книги №516
В мартовскую программу Павильона книги на ВДНХ вошли лекции о российских поп-дивах, советской электронной музыке и интеллектуальной истории русского национализма, а также Vinyl Talks с Григорием Служителем.
8 марта в 18:00 — «Поп-дивы. Женщины, которые смогли»
Лекция кураторов музыкальной программы Павильона книги Алины Четаевой и Фила Гинзбурга, на которой они вспомнят лучших российских поп-исполнительниц: от вечной классики до всеми забытых королев хит-парадов.
9 марта в 18:30 — Vinyl Talks: Григорий Служитель
В цикле музыкальных вечеров Vinyl Talks гостем Павильона книги станет актер Студии театрального искусства, солист группы O'Casey, автор романа «Дни Савелия» Григорий Служитель.
10 марта в 16:00 — «Интеллектуальная история русского национализма»
На третьей встрече цикла «Лекции PRO» историк русской общественной мысли Андрей Тесля расскажет о том, как формировались, конкурировали между собой и менялись русские национализмы позапрошлого века.
16 марта в 17:00 — «Планета Солярис: рассвет и закат советской электронной музыки»
Музыкальный журналист, шеф-редактор раздела «Современная музыка» COLTA.RU Денис Бояринов в своем авторском образовательном цикле «Советская Атлантида 1957–1991. Поп-культура в СССР». расскажат о расцвете советской школы электронной музыки и о том, почему ее неминуемо ожидало угасание.
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