Павильон книги: лучшее в марте

© Павильон Книги №516

В мартовскую программу Павильона книги на ВДНХ вошли лекции о российских поп-дивах, советской электронной музыке и интеллектуальной истории русского национализма, а также Vinyl Talks с Григорием Служителем.

8 марта в 18:00 — «Поп-дивы. Женщины, которые смогли»



Лекция кураторов музыкальной программы Павильона книги Алины Четаевой и Фила Гинзбурга , на которой они вспомнят лучших российских поп-исполнительниц: от вечной классики до всеми забытых королев хит-парадов.





9 марта в 18:30 — Vinyl Talks: Григорий Служитель



В цикле музыкальных вечеров Vinyl Talks гостем Павильона книги станет актер Студии театрального искусства, солист группы O'Casey, автор романа «Дни Савелия» Григорий Служитель .





10 марта в 16:00 — «Интеллектуальная история русского национализма»



На третьей встрече цикла «Лекции PRO» историк русской общественной мысли Андрей Тесля расскажет о том, как формировались, конкурировали между собой и менялись русские национализмы позапрошлого века.





16 марта в 17:00 — «Планета Солярис: рассвет и закат советской электронной музыки»



Музыкальный журналист, шеф-редактор раздела «Современная музыка» COLTA.RU Денис Бояринов в своем авторском образовательном цикле «Советская Атлантида 1957–1991. Поп-культура в СССР». расскажат о расцвете советской школы электронной музыки и о том, почему ее неминуемо ожидало угасание.





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