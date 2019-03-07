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Павильон книги: лучшее в марте

News_detailed_picture© Павильон Книги №516

В мартовскую программу Павильона книги на ВДНХ вошли лекции о российских поп-дивах, советской электронной музыке и интеллектуальной истории русского национализма, а также Vinyl Talks с Григорием Служителем.

  • 8 марта в 18:00«Поп-дивы. Женщины, которые смогли»

    Лекция кураторов музыкальной программы Павильона книги Алины Четаевой и Фила Гинзбурга, на которой они вспомнят лучших российских поп-исполнительниц: от вечной классики до всеми забытых королев хит-парадов.

  • 9 марта в 18:30Vinyl Talks: Григорий Служитель

    В цикле музыкальных вечеров Vinyl Talks гостем Павильона книги станет актер Студии театрального искусства, солист группы O'Casey, автор романа «Дни Савелия» Григорий Служитель.

  • 10 марта в 16:00«Интеллектуальная история русского национализма»

    На третьей встрече цикла «Лекции PRO» историк русской общественной мысли Андрей Тесля расскажет о том, как формировались, конкурировали между собой и менялись русские национализмы позапрошлого века.

  • 16 марта в 17:00«Планета Солярис: рассвет и закат советской электронной музыки»

    Музыкальный журналист, шеф-редактор раздела «Современная музыка» COLTA.RU Денис Бояринов в своем авторском образовательном цикле «Советская Атлантида 1957–1991. Поп-культура в СССР». расскажат о расцвете советской школы электронной музыки и о том, почему ее неминуемо ожидало угасание.

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