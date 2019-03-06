Объявлены первые хедлайнеры «Усадьбы Jazz» в Петербурге© WFMT
Омара Потуондо (Куба), Макайя Маккрейвен (США), SunSay (Украина) и Алексей Архиповский (Россия) примут участие в фестивале «Усадьба Jazz» в Петербурге, который пройдет 13 июля в ЦПКиО имени Кирова.
Певица Омара Портуондо приедет на «Усадьбу Jazz» в Петербург с единственным российским концертом в расписании ее мирового тура к 70-летию творческой деятельности. «Кубинская Эдит Пиаф» представит на сцене «Партер» программу «From the Buena Vista Social Club: Last Kiss/Ultimo Beso».
Также на сцену «Партер» выйдет SunSay. Выступление балалаечника-виртуоза Алексея Архиповского состоится на сцене «Аристократ», там же выступит барабанщик и перкуссионист Макайя Маккрейвен.
Помимо музыки в программе «Усадьбу Jazz» в Петербурге маркет с продукцией лучших местных дизайнеров, фуд-корт, детская площадка и другие развлечения.
Главного хедлайнера петербургской «Усадьбы Jazz» 2019 года организаторы объявят в апреле.
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