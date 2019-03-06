Steamboat Switzerland отправятся в тур по России© КЦ «Дом»
С 11 по 14 марта в четырех российских городах пройдут концерты швейцарского хардкор-джаз трио Steamboat Switzerland.
Расписание:
- 11 марта — Петербург, Культурный центр «Сердце»
- 12 марта — Калининград, Культпросвет-пространство «Катарсис»
- 13 марта — Нижний Новгород, Арсенал
- 14 марта — Москва, Культурный центр «Дом»
«Steamboat Switzerland играют на стыке джаза, метала и современной академической музыки, — сообщают организаторы концертов. — Если существует джаз-рок, то почему бы не быть метал-джазу или еще радикальнее — хардкор-джазу. Наверное, этими мыслями руководствовались трое музыкантов из Цюриха, когда в 1995 году собирались, чтобы играть новую, ни на что не похожую музыку».
«С тех пор прошло уже более 20 лет, а музыка Steamboat Switzerland до сих пор остается стилистически неуловимой. Критики не могут определиться с их стилем и предлагают варианты от Dark Power Ambient до Boulez On The Rocks. На сегодняшний день в активе группы восемь альбомов, участие в нескольких театральных постановках и даже опере, несколько сотен концертов и перформансов по всему миру США, Канаде, Китае, ЮАР, Мозамбике, России и почти во всей Европе».
Состав:
- Доминик Блум — Хаммонд-орган;
- Марино Плиакас — бас;
- Лукас Ниггли — ударные.
Гастроли проводятся при поддержке Швейцарского совета по культуре Про Гельвеция Москва
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