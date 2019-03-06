Выставка Инны Энтиной открывается в Москве

© Галерея XXI века

Сегодня, 6 марта, в Галерее XXI века объединения «Выставочные залы Москвы» начинает работу выставка «Странствия художника» графика, живописца и педагога Инны Энтиной (1957-2012).

Выставка (кураторы — Наталья Смолянская и Мария Лукьянцева) «посвящена теме странствий, теме человека в поисках своего пути, идеалов, справедливости, может быть, гонимого судьбой», — сообщают организаторы.

«Так, основным лейтмотивом творчества Инны стала книга Томаса Манна "Иосиф и его братья", вдохновленная библейским сюжетом. Странствия Иосифа переданы Инной в гравюрах, рисунках, литографиях… Ее гравированные авторские доски раскрывают саму материю странствий, запечатленную музыкой резца,из рабочего материала превращаясь в самостоятельные и самодостаточные художественные объекты».

В экспозицию вошли линогравюры, ксилографии, офорты, литографии, живопись и гравированные авторские доски художника. На выставке представлен последний цикл графических работ Инны Энтиной — иллюстрации к «Мертвым душам» Гоголя.

Выставка «Странствия художника» в Галерее XXI века продлится до 3 апреля.





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