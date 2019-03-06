Фестиваль «Зеркало» откроют Игорь Вдовин и Юрий Каспарян

Официальными музыкантами открытия XIII Международного кинофестиваля имени Андрея Тарковского «Зеркало» станут композитор Игорь Вдовин и гитарист группы «Кино» Юрий Каспарян. 14 июня они представят в Юрьевце авторскую программу «Симфоническое КИНО».

Об этом было объявлено 5 марта на презентации XIII МКФ «Зеркало» в Москве с участием президента фестиваля, режиссера Сергея Бодрова, программного директора Андрея Плахова, генерального продюсера Константина Шавловского и куратора программы «Костюм в кино» Надежды Васильевой.

Оркестровые версии песен Виктора Цоя и группы «Кино», написанные Игорем Вдовиным, прозвучат под открытым небом в исполнении Юрия Каспаряна в сопровождении симфонического оркестра.

После концерта на большом экране на главной площади Юрьевца будет показан фильм Алексея Балабанова «Брат». Его представят Сергей Бодров и вдова Алексея Балабанова, художник по костюмам Надежда Васильева.

XIII МКФ «Зеркало» продлится до 21 июня. В жюри фестиваля войдут режиссер Александр Рокуэлл (США) и режиссер монтажа Джо Бини (США).

Джо Бини представит на фестивале пять фильмов Вернера Херцога, с которым он работает более 20 лет, а Александр Рокуэлл — специальный показ фильмов своего деда, русско-французского художника и режиссера Александра Алексеева (1901–1982).

Третьим членом жюри станет белорусский режиссер Дарья Жук, чей дебютный фильм «Хрусталь» в 2018 году завоевал множество профессиональных наград.

Специальный приз за вклад в творчество Андрея Тарковского на XIII МКФ «Зеркало» получит Рашит Сафиуллин, художник-постановщик фильма «Сталкер», которому в этом году исполняется 40 лет. В Иваново и Юрьевце состоятся специальные показы «Сталкера» со вступительным словом Рашита Сафиуллина. Также в рамках фестиваля пройдет выставка эскизов к «Сталкеру».

В целом архитектура фестиваля останется с прошлого года неизменной: главной его составляющей по-прежнему будет международный конкурс (куратор — Андрей Плахов). Кроме того, на «Зеркале» запланированы анимационная программа (куратор — Лариса Малюкова), панорамная программа новейшего российского кино «Свои» (куратор — Елена Слатина), фильмы которой будет судить зрительское жюри, а также авторская программа Надежды Васильевой «Костюм в кино».

Подробности о программе и других специальных событиях фестиваля будут объявлены на следующей пресс-конференции, которая состоится в апреле.





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