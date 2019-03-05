«Дух огня» подвел итоги

«Дух огня» подвел итогиКадр из фильма «София Антиполис»© Shellac
4 марта в Ханты-Мансийске были объявлены победители XVII Международного фестиваля дебютного кино «Дух огня».
Главные призы фестиваля «Дух огня» получили:
Международный конкурс
- Приз «Золотая тайга» за лучший дебютный фильм — «София Антиполис», реж. Виржиль Вернье (Франция)
- Приз «Серебряная тайга» за дебютный фильм — «Туманность мертвой лошади», реж. Тарык Акташ (Турция)
- Приз «Бронзовая тайга» за дебютный фильм — «Еще раз снова», реж. Ромина Паула (Аргентина), «Адам и Эвелин», реж. Андреас Гольдштайн (Германия)
Российские дебюты
- Приз режиссерского жюри «Цветы таежной надежды» — «Проклятый хомус», реж. Петр «Хики» Стручков
- Приз генерального партнера кинофестиваля компании «Газпром-нефть» за сохранение культурных традиций — «Хон Юш. Путь от Оби», реж. Зинаида Лонгортова
- Приз зрительских симпатий «Золотая тайга» — «Кастинг», реж. Игорь Стам
Дебют — короткий метр
- Приз «Золотая тайга — короткий метр» за лучший короткометражный фильм — «Манифест», арт-группа «Манифест» (Тихон Пендюрин, Даниил Зинченко)
- Приз «Серебряная тайга — короткий метр» за короткометражный фильм — «Мишка», реж. Настя Павлова
Полностью список лауреатов «Духа огня — 2019» приводит «Профисинема».
В международном и российском конкурсах в этом году участвовали по 8 фильмов, еще 18 были представлены в конкурсе «Дебют — короткий метр». Также в расписании фестиваля показы международной программы фильмов для детей и юношества «Твое кино» и авторской программы председателя отборочной комиссии, кинокритика и куратора Бориса Нелепо «Crème de la crème. Путеводитель синефила», внеконкурсные показы, выставки, спектакли, лекции и презентации.
Кинопрограмма «Эхо фестиваля "Дух огня"» проводится в этом году под девизом «Театр — средство взаимопонимания и укрепления мира между народами», она началась в конце февраля в Нижневартовске и завершится 27 марта в Когалыме. Кроме того, «Эхо» пройдет в московском кинотеатре «Иллюзион».
Фестиваль «Дух огня» проводится при поддержке Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, генеральный партнер фестиваля — компания «Газпром нефть»
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