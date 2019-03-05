Марина Разбежкина и Арне Биркеншток проведут тренинг-семинар в Москве

Гёте-Институт и Московская школа нового кино объвили конкурс на участие в тренинг-семинаре DocTrain под руководством ведущих документалистов России и Германии – Марины Разбежкиной и Арне Биркенштока.

К участию в тренинг-семинаре приглашаются студенты киношкол и кинематографисты 18 лет и старше, проживающие на территории РФ, с документальными проектами в стадии сценарных заявок, не имеющие пока успешного опыта продвижения своих проектов на международных питчингах.

Заявки принимаются до 15 апреля по адресу doctrain-moskau@goethe.de, с подробностями оформления можно ознакомиться на сайте Гёте-Института в Москве.

Тренинг-семинар DocTrain пройдет с 12 по 19 мая в Московской школе нового кино. Он направлен на развитие компетенций начинающих документалистов в сфере продвижения своих документальных проектов (документальный фильм, телевизионный документальный фильм, документальный сериал) на международном рынке.

Иногородним участникам, отобранным конкурсной комиссией, по согласованию с организаторами проекта, может быть предоставлено проживание в Москве и единовременная выплата на дорожные расходы в фиксированном размере. Размер выплаты остается на усмотрение организаторов.





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