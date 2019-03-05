InLiberty запускает курс Михаила Майзульса о Средневековье© Javier Palacios Prieto / Flickr
В начале апреля начнутся занятия курса историка Михаила Майзульса «Это Средневековье!», организованные образовательным проектом InLiberty.
Историк-медиевист, преподаватель Российско-французского учебно-научного центра исторической антропологии имени М. Блока РГГУ, лауреат премии «Просветитель», один из лучших исследователей европейской средневековой культуры и соавтор книги «Страдающее Средневековье», Михаил Майзульс расскажет, как несколько столетий назад было устроено символическое пространство, в котором властители отделялись от подданных, «свои» от «чужих», а смешное от серьезного.
Занятия курса «Это Средневековье!» будут проходить со 2 по 30 апреля по вторникам с 19:00 до 21:30. Их участникам предстоит поставить необычный мысленный эксперимент и попробовать применить историческую оптику к современности.
Что будет, если жизнь и смерть нынешних правителей подчинить средневековым ритуалам? Как средневековый живописец изобразил бы сегодняшние новости? Что если бы монахи XIII века взялись комментировать современные мемы?
«Мы живем в мире, перенасыщенном образами, — говорит Михаил Майзульс. — Они нас о чем-то информируют, развлекают, побуждают к действию или как-то еще нами манипулируют. Чтобы ориентироваться в различных символических формах и уметь с ними работать, важно приобрести опыт расшифровки образов, созданных в иной, далекой культуре. И для этого идеально подходит искусство западноевропейского Средневековья. Одновременно близкое — хотя бы потому, что давно освоено массовой культурой: от готического романа до "Игры престолов", — и далекое — поскольку на самом деле оно устроено совершенно не так, как привычное нам "реалистическое" искусство Нового времени».
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ COLTA.RU В ЯНДЕКС.ДЗЕН, ЧТОБЫ НИЧЕГО НЕ ПРОПУСТИТЬПонравился материал?помоги сайту!
17:13Российские феминистки готовят альтернативное празднование 8 марта
16:20В Центре Вознесенского покажут оперу-инсталляцию Дмитрия Курляндского
15:57Марина Разбежкина и Арне Биркеншток проведут тренинг-семинар в Москве
15:19Нобелевские премии по литературе вручат сразу за два года
14:19InLiberty запускает курс Михаила Майзульса о Средневековье
13:23В Россию едет Кристина Агилера
12:27Максим Атаянц расскажет о коринфском ордере как средстве госпропаганды
11:32Москвичам покажут утраченные памятники архитектурыВсе новости
Подписывайтесь
на канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен,
чтобы ничего не пропустить