InLiberty запускает курс Михаила Майзульса о Средневековье

© Javier Palacios Prieto / Flickr

В начале апреля начнутся занятия курса историка Михаила Майзульса «Это Средневековье!», организованные образовательным проектом InLiberty.

Историк-медиевист, преподаватель Российско-французского учебно-научного центра исторической антропологии имени М. Блока РГГУ, лауреат премии «Просветитель», один из лучших исследователей европейской средневековой культуры и соавтор книги «Страдающее Средневековье», Михаил Майзульс расскажет, как несколько столетий назад было устроено символическое пространство, в котором властители отделялись от подданных, «свои» от «чужих», а смешное от серьезного.

Занятия курса «Это Средневековье!» будут проходить со 2 по 30 апреля по вторникам с 19:00 до 21:30. Их участникам предстоит поставить необычный мысленный эксперимент и попробовать применить историческую оптику к современности.

Что будет, если жизнь и смерть нынешних правителей подчинить средневековым ритуалам? Как средневековый живописец изобразил бы сегодняшние новости? Что если бы монахи XIII века взялись комментировать современные мемы?

«Мы живем в мире, перенасыщенном образами, — говорит Михаил Майзульс. — Они нас о чем-то информируют, развлекают, побуждают к действию или как-то еще нами манипулируют. Чтобы ориентироваться в различных символических формах и уметь с ними работать, важно приобрести опыт расшифровки образов, созданных в иной, далекой культуре. И для этого идеально подходит искусство западноевропейского Средневековья. Одновременно близкое — хотя бы потому, что давно освоено массовой культурой: от готического романа до "Игры престолов", — и далекое — поскольку на самом деле оно устроено совершенно не так, как привычное нам "реалистическое" искусство Нового времени».





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