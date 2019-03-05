В Москве пройдет выставка Валентины Макаровой

© Валентина Макарова

5 марта в галерее «Пересветов переулок» объединения «Выставочные залы Москвы» откроется выставка молодой художницы из Петербурга Валентины Макаровой «Чувственная экология вытесненных подозрений».

Выставка (куратор — Александра Киселева) основана на представлении о существовании экологии особого уровня, сформированного вытесненными подозрениями, сообщают организаторы.

«То, что мы чувствуем, но не можем артикулировать, — пишут они, — накапливается до критической массы, перераспределяется, вздувается, создает напряжение, которое может ощущаться как экологическое. Так появляется проект экологии, которая фокусируется на наших телесных и речевых взаимодействиях, на повседневных ритуалах, на общественных ритуалах, дающих разного рода доступ к нашим телам».

«Давая форму вытесненным подозрениям художницы, объекты экспозиции оставляют их неартикулированными. И это как бы подготавливает условие для учёта нового поля, в котором ощущения и догадки, слишком смутные, чтобы быть сформулированными и предъявленными внешнему миру, тем не менее обретают твердость, четкость какого-то другого характера».

В программе выставки перформативные знакомства с петербургскими арт-группами и авторами:

6 марта — Валентин Трусов и «Региональная общественная приемная современного искусства»

23 марта — Александр Белов и школа современного искусства «Пайдея»

24 марта — НИИЧЕГОДЕЛАТЬ. Биеннале «Мир без труда»

30 марта — «Партия мертвых»



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