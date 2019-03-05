В прокат выходит новый сборник лучших российских короткометражек

В прокат выходит новый сборник лучших российских короткометражекКадр из фильма «Светлячок»© «Пионер»
15 марта кинокомпания «Пионер» выпустит в прокат третиий сборник лучших российских короткометражных фильмов «Русское краткое».
Премьерные показы сборника с участием авторов пройдут в Москве (12 марта, кинотеатр «Пионер», сборник представят режиссеры Алиса Хмельницкая, Наталья Назарова, Дмитрий Моисеев, София Сафонова и Амир Сальянов, актриса Инна Степанова, продюсеры Елизавета Стишова и Марина Макарова), Петербурге (13 марта, киностудия «Лендок» и 15 марта, киноцентр «Родина», сборник представит актриса Инна Степанова) и Казани (13 марта, кинотеатр «Мир», сборник представит режиссер Амир Сальянов).
В сборник «Русское краткое. Выпуск 3» вошли пять фильмов:
- «Тамара», реж. София Сафонова
- «Потерянный путь», реж. Амир Сальянов
- «Светлячок», реж. Наталья Назарова
- «Не для речки», реж. Алиса Хмельницкая
- «В объятиях моря», реж. Дмитрий Моисеев
«Ровно пять историй из разных уголков России — от Архангельска до Сахалина, — сообщает пресс-служба компании «Пионер». — Современная романтическая комедия "Светлячок" с Марией Смольниковой в главной роли была снята в Северодвинске. Музыкальный фильм "Не для речки" из Архангельска посвящен умению завязывать прочные, как морские узлы, отношения. Дежуривший на трассе казанский сотрудник ДПС, открыв багажник остановленной машины, навсегда меняет свою жизнь ("Потерянный путь"). Героиня новеллы "Тамара" из Красноярска, проявляющая жесткий характер в работе, окажется беспомощной в личной жизни. Сахалинская короткометражка "В объятиях моря" в поэтической манере рассказывает историю настоящей дружбы и прощания».
Зрители могут проголосовать за понравившуюся работу в кинотеатре после сеанса или на странице проекта в соцсети «Вконтакте».
Лучшие фильмы сборников «Русское краткое» будут представлены на специальном показе летом 2019 года, на котором кинокомпания «Пионер» наградит победителя денежным призом.
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