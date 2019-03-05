Умер Кит Флинт© XL Recordings / YouTube
Сегодня, 4 марта, в своем доме в Эссексе обнаружен мертвым 49-летний британский музыкант, участник группы Prodigy Кит Флинт.
Об этом сообщает The Guardian.
Кит Флинт родился в 1969 году в Лондоне, в конце 1980-х познакомился с диджеем Лиамом Хоулеттом, вместе с которым в 1990 году стал одним из основателей электронной группы The Prodigy.
Первоначально Кит Флинт был танцором, с середины 1990-х выступал как вокалист. В 1995–2018 годах с его участием были записаны девять студийных альбомов The Prodigy. Кроме того, музыкант занимался сольными проектами, такими как Flint и Clever Brains Fryin'.
В составе The Prodigy Кит Флинт неоднократно выступал в России, новый концерт группы должен состояться в Москве в июле 2019 года.
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