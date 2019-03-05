Фестиваль «Зеркало» представит нового президента© Дима Рыжаков / Международный кинофестиваль имени Андрея Тарковского «Зеркало»
5 марта в московском киноцентре «Каро 11 Октябрь» состоится встреча с новым президентом Международного кинофестиваля имени Андрея Тарковского «Зеркало», режиссером Сергеем Бодровым.
Как сообщает пресс-служба фестиваля, на встрече будет представлена концепция и уточнены сроки проведения XIII Международного кинофестиваля имени Андрея Тарковского «Зеркало», который пройдет летом 2019 года в Иванове, Юрьевце и других городах Ивановской области.
Во встрече также примут участие кинокритик Андрей Плахов, генеральный продюсер фестиваля «Зеркало» Константин Шавловский и куратор программы «Костюм в кино» фестиваля «Зеркало», художник по костюмам Надежда Васильева.
После встречи пройдет специальный показ фильма Алексея Балабанова «Брат», который публике представят Сергей Бодров и Надежда Васильева.
Международный кинофестиваль имени Андрея Тарковского «Зеркало» был учрежден в 2007 году в честь 75-летия со дня рождения Андрея Тарковского правительством Ивановской области при поддержке Министерства культуры РФ.
В 2007–2009 годах президентом фестиваля была актриса Инна Чурикова, с 2010 года фестиваль возглавлял режиссер Павел Лунгин. В декабре 2018 года было объявлено, что новым президентом фестиваля «Зеркало» станет Сергей Бодров.
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