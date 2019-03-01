Выставка «Птица-тройка и ее пассажиры» откроется в Музее AZ

Марк Шагал. Манилов. 1948 (фрагмент) © Из собрания Б. Фридмана

19 марта в Музее AZ в Москве начнет работу выставка «Птица-тройка и ее пассажиры», которая объединит графические произведения Анатолия Зверева, офорты Марка Шагала и скульптурный объект Вадима Космачева.

«Творческие поиски столь разных художников ХХ века сходятся в одной точке — в какой-то момент источником их вдохновения оказались "Мертвые души" Николая Гоголя, — сообщают организаторы выставки. — Каждый из них ощутил потребность окунуться в безграничный мир гоголевской поэмы и увидеть в ней образы, созвучные их стилю и времени. В свою очередь куратор выставки Полина Лобачевская в качестве ключа к экспозиции предложила универсальную метафору — пассажиры, мчащиеся на птице-тройке, — расширяющую круг произведений и адресующую их зрителям XXI века».

В экспозицию войдут иллюстрации Анатолия Зверева к произведениям Гоголя из коллекции РГАЛИ, а также частных собраний А. Орлова, С. Александрова и И. Кардашиди.

Коллекционер Борис Фридман, один из лучших знатоков и собирателей livre d'artiste, предоставил 74 офорта Марка Шагала.

Совершенно новую, созданную специально для выставки скульптуру представит в Музее AZ современник Зверева Вадим Космачев.

Выставка «Птица-тройка и ее пассажиры» продлится до 18 августа. Ее будут сопровождать детские образовательные программы, каждый вторник в пространстве экспозиции будут проходить показы авторского кинолектория киноведа Андрея Плахова.





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