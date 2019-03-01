Театр «Практика» представит премьеру спектакля Марфы Горвиц «Летели качели»

© Театр «Практика»

2 и 3 марта на Основной сцене московского театра «Практика» состоятся премьерные показы спектакля Марфы Горвиц «Летели качели» по пьесе Константина Стешика.

Над спектаклем также работали художник Ксения Перетрухина, художник по костюмам Шифра Каждан, художник по свету Сергей Васильев и хореограф Ирина Га. В ролях Надежда Лумпова, Мария Лапшина, Антон Кузнецов, Алексей Розин, Артем Смола, Ольга Лапшина и другие.

Как сообщает сайт театра, «Летели качели» — это «спектакль о взрослении как о непростом процессе обновления».

«Взросление — неизбежный переход из одного этапа жизни в другой. Расставание с идеалами юности, пересмотр приоритетов и ценностей — процесс болезненный, но и очищающий. Кризис сменяется обновлением, отчаяние — готовностью к новым реалиям. Этот кризис — в фокусе внимания пьесы "Летели качели". Герой этой истории — тридцатипятилетний мужчина, чье мировоззрение, как и многих людей этого поколения, сформировали песни "Гражданской обороны". Но жизнь не стоит на месте, требуя новых решений и новых стратегий».

Марфа Горвиц:

«Эта история универсальная: она описывает сразу несколько поколений. По сути, это сага о недолюбленных людях. У психолога Людмилы Петрановской есть статья, где она описывает, как,начиная с войны, эта недолюбленностьпо-разному прорасталав поколениях, калечила всех нас. В спектакле мы добивались стерильности пространства – хотелось работать с обобщенными смыслами, а не с конкретными частностями. Не конкретная, бытовая вещь, а идея-вещь. Наше пространство — это фантомная школа: герои не выросли, не усвоили какого-то главного жизненного урока».





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