Human Rights Watch выпустила доклад о цензуре молодежной музыки в РФ

28 февраля международная неправительственная правозащитная организация Human Rights Watch опубликовала доклад, в котором срыв выступлений российских рэперов и других музыкантов, популярных среди молодежи, назван следствием цензуры, которую осуществляют власти РФ.

Доклад Human Rights Watch размещен на сайте организации.

В нем представлен обзор ситуации с отменами концертов в разных городах России под давлением властей за последнее время, составленный на основе информации из открытых источников, официальных предупреждений в адрес музыкантов, а также на основе интервью, которые представители Human Rights Watch взяли у юристов и менеджеров российских артистов.

Упоминаются, в частности, сорванные выступления рэперов Хаски и групп IC3PEAK и «Френдзона». Перечислены государственные органы, препятствовавшие проведению концертов: полиция, ФСБ, прокуратура, муниципальные учреждения и Роспотребназдор.

«Как правило, власти вынуждают дирекцию площадки отменить концерт, выпуская официальное предупреждение о необходимости обеспечить защиту детей или угрожая закрыть заведение, если концерт всё же будет проведен. Также в качестве предлога для отмены концерта власти использовали сообщения о заложенной в здании бомбе или нарушения санитарных норм. В некоторых случаях поводом для отмены концертов стали обращения групп граждан, очевидным образом спровоцированные действиями властей», — пишут авторы доклада.

Они указывают, что в России нарушаются положения Международного пакта о гражданских и политических правах, Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах и Европейской конвенции о правах человека.

«Российские власти подвергают цензуре музыку под предлогом защиты детей», — считает замдиректора отдела Human Rights Watch по Европе и Центральной Азии Татьяна Локшина.

Цензурирование концертов, заявляет она, должно быть прекращено, действия властей РФ «никого не защищают, а лишь нарушают свободу самовыражения».





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