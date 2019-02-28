«Большая книга» завершила прием работ

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28 февраля закончился прием работ на соискание национальной литературной премии «Большая книга».

Как сообщает сайт «Большой книги», в 14-м сезоне премии на ее получение претендуют 343 произведения.

Среди авторов Владимир Личутин, Кама Гинкас, Елена Ленковская, Вадим Ярмолинец, Булат Ханов, Олег Зоберн, Эдуард Веркин, Евгений Водолазкин, Олег Лекманов, Гузель Яхина, Алексей Сальников, Андрей Рубанов, Елена Чижова, Александр Ливергант, Алиса Ганиева, Чулпан Хаматова, Виктор Пелевин, Александр Снегирёв, Сергей Носов, Рубен Давид Гонсалес Гальего, Тимур Валитов, Мария Рыбакова, Вадим Месяц, Константин Куприянов, Михаил Трофименков, Григорий Служитель, Ксения Букша, Татьяна Щербина, Линор Горалик, Роман Сенчин, Николай Кононов, Евгения Некрасова, Сергей Самсонов и Сергей Кузнецов.

23 апреля cовет экспертов «Большой книги» объявит длинный список, имена финалистов премии будут названы в конце мая.

В совет экспертов входят заместитель главного редактора журнала «Новый мир» Михаил Бутов (председатель), главный редактор интернет-портала «Словари XXI века» Алексей Михеев, заместитель главного редактора журнала «Октябрь» Алексей Андреев, ответственный секретарь журнала «Знамя» Елена Холмогорова и заместитель заведующего отделом прозы журнала «Новый мир» Ольга Новикова.

Российская национальная литературная премия «Большая книга» учреждена в 2005 году Центром поддержки отечественной словесности. Призовой фонд премии составляет 5,5 млн рублей. В 2018 году первую премию получила Мария Степанова за книгу «Памяти памяти».





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