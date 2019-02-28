Дягилевский фестиваль проведет презентацию в прямом эфире© Международный Дягилевский фестиваль
Сегодня, 1 марта, в Перми в формате специального эфира состоится презентация Международного Дягилевского фестиваля 2019 года.
«Нам хочется не просто озвучить предстоящие события, но и представить участников фестиваля, поэтому презентация пройдет в совершенно новом для нас формате. Это будет специальный эфир, в котором мы расскажем, что и на каких площадках будет происходить, дадим слово самим музыкантам и авторам проектов, покажем фрагменты из их выступлений», — сообщают организаторы фестиваля.
Презентация начнется в 15:00 (13:00 по московскому времени) на YouTube-канале Пермского театра оперы и балета.
Также спецэфир будет доступен на официальных страницах театра в социальных сетях Facebook и «ВКонтакте» и на канале «Дом.ру Гид». До начала презентации в 13:30 состоится заседание оргкомитета фестиваля.
В этом году Международный Дгилевский фестиваль пройдет в Перми с 20 по 30 мая. В его программе мировые премьеры, симфонические и камерные концерты, выставки и перформансы, в том числе опера Моцарта «Идоменей» в концертном исполнении и выступление ансамбля современной музыки Klangforum Wien, закроется фестиваль «Немецким реквиемом» Брамса.
Основная программа фестиваля, которую, как ожидают организаторы, посетят более 14 тысяч зрителей, будет дополнена образовательной составляющей и работой Фестивального клуба.
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