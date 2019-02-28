Фестиваль «Твой шанс» объявил афишу

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Дипломные спектакли ведущих театральных вузов десяти городов России и других стран будут представлены на XV Московского международном фестивале студенческих спектаклей «Твой шанс», который пройдет с 12 по 27 апреля в Театральном центре СТД РФ «На Страстном».

Как сообщает пресс-служба фестиваля, из двухсот заявок в афишу «Твоего шанса — 2019» отобраны 15 работ из Москвы, Петербурга, Ярославля, Саратова, Нижнего Новгорода, Рима, Кракова, Будапешта, Софии и Генуи.

Наряду со спектаклями по произведениям мировой классической литературы — Маяковского, Шекспира, Гоголя, Ануя, Чапека и Островского — на фестивале будут показаны дипломные работы по текстам Брайана Фрила, Бруно Шульца, Райнера Вернера Фасбиндера, Ханоха Левина и Влодзимежа Штурца, а также по пьесам советских авторов — Шукшина, Володина, Приставкина.

Московская программа юбилейного фестиваля будет представлена выпускниками Школы-студии МХАТ (последний курс Дмитрий Брусникина), ГИТИСа (курс Евгения Каменьковича и Дмитрия Крымова), Театральной школы Константина Райкина (мастерская Камы Гинкаса и Олега Тополянского), Театрального института Щукина (мастерская Павла Любимцева и Юлии Авшаровой), Театрального училища Щепкина (курс Игоря Ляха) и ВГИКа (курс Владимира Фокина).

Среди спектаклей региональной афиши фестиваля работы студентов Юрия Фильшина из Нижегородского театрального училища, Семена Спивака из Российского государственного института сценических искусств Санкт-Петербурга и Риммы Беляковой из Саратовской государственной консерватории.

В зарубежную программу вошли спектакли Национальной академии театрального искусства имени Станислава Выспяньского (Польша), Национальной академии театра и кино имени Крысте Сарафова (Болгария), Национальной академии драматического искусства имени Сильвио Д'Амико (Италия), Школы драматического искусства имени Марианджелы Мелато при Театре Стабиле (Италия) и постдипломная работа выпускников Румынского университета искусств, которая сейчас входит в репертуар театра Maladype (Венгрия).

Кроме того, на фестивале «Твой шанс» пройдет выставка молодых сценографов имени Олега Шейнциса (12–27 апреля в «Боярских палатах СТД»). На ней можно будет увидеть макеты, эскизы декорации, костюмы и театральные рисунки студентов и выпускников сценографических факультетов, художественных колледжей, училищ и школ дизайна.

На церемонии закрытия фестиваля 27 апреля будет объявлен лучший спектакль — обладатель Гран-при фестиваля, который получит возможность в течение всего сезона идти на сцене Театрального центра, а также назван лучший молодой художник, которому достанется приз в размере $1000 на дальнейшие творческие проекты.





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