Круглый стол «Опера в кино» пройдет в «Октябре»

Сцена из спектакля «Кармен» в Опере Бастилии © Vincent Pontet / © Vincent Pontet / Opéra national de Paris

2 марта в московском киноцентре «Каро 11 Октябрь» состоится презентация книги «Как смотреть оперу» и круглый стол, посвященный теме «Опера в кино».

Начало в 15:00, вход бесплатный по предварительной онлайн-регистрации.

Как сообщает сайт проекта «Каро.Арт», книга «Как смотреть оперу» — коллективный труд 24 авторов — вышла в декабре 2018 года в издательстве «Аграф».

Вместе с ее авторами и составителями, оперными критиками Алексеем Париным и Аей Макаровой, а также с авторами статей и эссе, вошедших в книгу, зрители и участники круглого стола обсудят, как живет оперный спектакль на киноэкране, как влияет и влияет ли на процесс создания спектакля то обстоятельство, что он будет показан на большом экране, добавляют ли кинотрансляции что-то к идентичности жанра в современном мире.

В презентации примут участие авторы: критик Юлия Бедерова, театровед, музыкальный критик, драматург Татьяна Белова, дирижер Филипп Чижевский, режиссер, художественный руководитель «Геликон-оперы» Дмитрий Бертман, певица, актриса Варвара Турова, театровед, блогер, критик Ольга Тараканова, театровед, критик Дмитрий Морозов, музыковед, педагог Марина Раку, режиссер, музыковед Ася Чащинская и музыкальный критик, переводчик либретто Екатерина Бабурина.

Кроме того, в круглом столе примут участие руководитель арт-объединения CoolConnections, основатель проектов TheatreHD и «МЕТ Опера в кино» Надежда Котова и Анна Зимина, директор по развитию.

После круглого стола состоится показ спектакля «Кармен» из Оперы Бастилии в постановке Каликсто Биейто.





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