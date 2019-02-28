Абрамович основал кинофонд

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Предприниматель Роман Абрамович учредил фонд развития современного кинематорафа «Кинопрайм». На поддержку отечественного кино предполагается выделять до 1 млрд рублей в год.

Как пишут «Ведомости», исполнительным директором фонда «Кинопрайм» является Антон Малышев.

С 2013 года он был исполнительным директором Федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии (Фонд кино), который ежегодно распределяет на поддержку российского кино более 3 млрд рублей. В октябре 2018 года Малышев был уволен с этого поста по распоряжению правительства.

О намерении Абрамовича создать фонд поддержки отечественного кино и назначить его главой Малышева стало известно в ноябре. По сведениям РБК, уже в 2019 году фонд выделит на российские кинопроекты 1 млрд рублей.

Сообщалось, что каждый проект, выбранный фондом, сможет получить средства в размере от 20 до 50% от общего производственного бюджета, финансирование будет осуществляться на завершающих стадиях производства фильма, а если он окажется коммерчески успешным, фонд будет требовать часть прибыли.





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