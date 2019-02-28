Выставка Петера Венцковича пройдет в Москве

© Государственный музей истории российской литературы имени В.И. Даля

1 марта в Музее Серебряного века в Москве, филиале Государственного музея истории российской литературы имени В.И. Даля, откроется выставка латвийского архитектора Петера Венцковича «My name is Peter. Architect Peter. Масштаб. Время. Цвет».

На выставке будут представлены графические и фото-работы Венцковича разных лет, а также произведения эпохи Серебряного века из собрания Государственного музея истории российской литературы.

Петер Венцкович: «Работа архитектора — поиск формулы баланса между новейшими технологиями и уважением к мировому культурному наследию. Мне интересно исследовать неисчерпаемые возможности, которые дает эта формула развитию архитектуры и дизайна. С ее помощью в собственной "фото-графике" я вычисляю значение главных пространственных переменных.

Масштаб является безусловной, абсолютно важной мерой внутри любого проекта. Но любой проект так же относителен ко всему культурному наследию.

Время в архитектуре бесконечно как пространство. Некоторые объекты продолжают строиться и совершенствоваться веками и тысячелетиями.

Цвет и свет в фотографии, в свою очередь, меняются в цикле дней, сезонов и эпох.

На этот раз в Музее Серебряного века я сосредоточился на серебре, золоте и синеве.

Добро пожаловать в устойчивое разнообразие времени, масштаба и цвета!».

Петер Венцкович (р. 1947) — архитектор, член Союза архитекторов Латвии, лауреат Латвийской архитектурной премии (2003, 2005), автор дизайна плакатов и книг, архитектор студии дизайна интерьера и архитектуры FortyFour (Рига, Латвия).

Выставка «My name is Peter. Architect Peter. Масштаб. Время. Цвет» в Музее Серебряного века продлится до 31 марта.





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