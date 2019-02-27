В ММОМА обсудят левую мысль и современный активизм

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2 марта в Образовательном центре Московского музея современного искусства (ММОМА) состоится встреча «У карты левой мысли: 1968 и пути истории. Левая мысль сегодня и современный активизм».

Начало в 16:00, вход бесплатный по предварительной онлайн-регистрации.

Встреча входит в образовательную программу к выставке «Запрещено запрещать», которая до 24 марта проходит в Образовательном центре ММОМА. Выставка посвящена парижским событиям 1968 года и их влиянию на современную культуру и общество.

«Франция-1968 — многоцветье различных левых движений, а также провозвестник "французской теории", — пишут организаторы вечера. — Это разнообразие не однозначно, но связано с эпохами до и после: 1968-й стоит на грани времен, по нему проходит нерв современности, в нем соединяются и ее противоречия, и ее внимание к неформатному, особенному. Насколько левые теоретики, ведущие свою родословную из 1968-го, связаны с теми активистскими движениями, которые развиваются сейчас? Находят ли последователи «шестидесятников» отклик в актуальных движениях?».

Ответы на эти и другие вопросы будут искать ведущий научный сотрудник ИГИТИ Александр Дмитриев, философ, научный сотрудник ИФРАН и ВШЭ Андрей Парамонов, старший научный сотрудник РГГУ Иван Курилович, сотрудница сектора аналитической антропологии ИФРАН Марыся Пророкова, аспирантка ВШЭ Полина Лукина, активист левого движения Василий Кузьмин, Алина Перцева, Юрий Фетисов, искуствовед и феминистка Оксана Киташова, переводчик книг Ги Дебора Степан Михайленко и другие участники дискуссии.

Модератор — куратор выставки «Запрещено запрещать» Наталья Смолянская.





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