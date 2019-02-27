В Госдуме предложили скорректировать законопроекты о фейковых новостях

Председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин («Справедливая Россия») подготовил поправки ко второму чтению законопроектов о противодействии распространению фейковых новостей и оскорблении власти в интернете.

«Для официально зарегистрированных сетевых СМИ вводится процедура предварительного уведомления, чтобы дать им возможность самим удалить недостоверную общественно значимую информацию, оперативно исправить ошибку и, таким образом, избежать мер по блокировке со стороны Роскомнадзора», — цитирует Леонида Левина «Интерфакс».

Глава комитета добавил, что «из-под действия законопроекта предполагается вывести традиционные медиа, режим регулирования которых на текущий момент достаточно эффективен против фейков».

Также Левин рассказал о поправках к законопроектам об информации, выражающей неуважение к обществу, государству, официальным символам и органам власти РФ.

«В соответствии с ними владельцу ресурса будет предоставлено время, а именно — сутки, чтобы удалить ее и не быть заблокированным, — сообщил он. — Если гражданин выполняет требование Роскомнадзора - удаляет контент в установленный срок, то он не будет привлекаться к административной ответственности, в случае если это первое правонарушение такого характера».

«Такие формулировки позволят вывести из зоны действия закона пользователей, которые опубликовали такую информацию случайно, или неверно оценив ее характер», — пояснил депутат.

Он выразил надежду, что «комитеты и Государственная Дума поддержат эти поправки как соответствующие принципу "право на ошибку", что важно для сохранения в обществе свободы слова и свободы распространения информации».

Законопроекты о противодействии распространению за фейковых новостей и оскорблении власти в интернете разработали члены Совета Федераци Андрей Клишас и Людмила Бокова и депутат Госдумы Дмитрий Вяткин («Единая Россия»).

Один из законопроектов предполагает дополнить закон о СМИ запретом на «распространение в средствах массовой информации, а также в информационно-телекоммуникационных сетях недостоверной общественно значимой информации, распространяемой под видом достоверных сообщений, которая создает угрозу жизни и здоровью граждан, массового нарушения общественного порядка и общественной безопасности, прекращения функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, наступления иных тяжких последствий».

Второй законопроект вводит в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» статью, которая предусматривает возможность ограничения доступа к информации, выражающей в неприличной форме явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам РФ, Конституции РФ и органам, осуществляющим государственную власть в РФ.

Законопроекты были внесены в Госдуму в декабре 2018 года и в конце января 2019 года приняты в первом чтении.





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