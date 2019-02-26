Умер Андрейс Жагарс

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26 февраля в Риге в возрасте 60 лет умер латвийский актер и режиссер Андрейс Жагарс.

Об этом сообщает ТАСС.

Андрейс Жагарс родился в 1958 году в Черногорске в Хакасии, куда была депортирована из Латвии его семья.

В 1982 году окончил актерское отделение театрального факультета Латвийской государственной консерватории имени Язепа Витола, в 1982–1993 годах работал в рижском театре Дайлес, снимался в кино.

В 1996–2013 годах был директором Латвийской национальной оперы, в 2002 году дебютировал как режиссер оперы, поставив «Летучего голландца» Вагнера на сцене театра Дальхалла в Швеции. Также ставил оперные спектакли в Латвийской национальной опере, Московском музыкальном театре имени К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко, «Новой опере» (Москва) и Михайловском театре (Петербург). В 2015 году Андрейс Жагарс вернулся в театр Дайлес в качестве режиссера.

В 2016 году создал Фонд поддержки и развития культуры с целью продвижения и развития культурных проектов, особенно в музыкальной и художественной сфере. Вел программы «Большой балет» и «Большая опера» на телеканале «Россия-Культура». С 2017 года был художественным руководителем фонда «Балтийские музыкальные сезоны».





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