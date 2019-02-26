Сергей Шнуров вошел в совет при комитете Госдумы по культуре

Сегодня, председатель комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская объявила новых членов Общественного совета при комитете. Ими стали митрополит Тихон (Шевкунов), писатель Евгений Водолазкин, гендиректор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный и лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров.

«Еще больше независимо мыслящих людей, еще больше смелых, оригинальных суждений о жизни и культуре», — приводит комментарий Ямпольской «Интерфакс».

Также глава комитета сказала несколько слов о некоторых из деятелей культуры, ставших членами Общественного совета:

О митрополите Тихоне (Шевкунове): «Автор знаменитой книги "Несвятые святые", которую мне выпала честь редактировать. Ждали отца Тихона в нашем совете с первого дня, но для подобной деятельности требуется благословение патриарха».

О Евгении Водолазкине: «Выдающийся российский писатель, украшение отечественной словесности. Тонкий, глубокий, изумительно талантливый и поразительно скромный человек».

О Сергее Шнурове: «Что касается Сергея Шнурова, с которым я недавно вступила в рифмованный диалог, мне его творчество интересно. Особенно жанр "утром в инете, вечером в куплете", который он в последнее время для себя избрал. Так что идея перспективная».

Елена Ямпольская возглавила комитет Госдумы по культуре прошлым летом, сменив на этом посту кинорежиссера Станислава Говорухина (1936–2018).

Общественный совет при комитете был образован в январе 2019 года с целью налаживания взаимодействия между государством и культурной сферой. В состав совета вошли 22 деятеля культуры, в том числе спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, режиссер, руководитель киностудии «Мосфильм» Карен Шахназаров, музыкант Андрей Макаревич, генеральный директор Большого театра Владимир Урин и художественный руководитель Театра наций Евгений Миронов.





ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ COLTA.RU В ЯНДЕКС.ДЗЕН, ЧТОБЫ НИЧЕГО НЕ ПРОПУСТИТЬ