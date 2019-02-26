Встреча с Владимиром Сорокиным пройдет в Москве

© Институт свободных искусств и наук ММУ

1 марта в Институте свободных искусств и наук Московского международного университета состоится встреча с писателем Владимиром Сорокиным и обсуждение его романа «Норма».

К участию приглашаются студенты ММУ и друзья университета. Начало в 19:00, вход бесплатный по предварительной онлайн-регистрации.

В рамках встречи Институт свободных искусств и наук ММУ реализует арт-проект «Коллективная норма». Участники проекта должны визуализировать роман «Норма» — выбрать одну из ста цитат, на которые поделен роман, и найти способ ее визуального воплощения. Это может быть фотографическое изображение, коллаж, или изображение из интернета.

Встреча входит в программу открытого лектория ИСИН ММУ «Важнее, чем контрапункт».





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