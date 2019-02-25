«Новое кино #3» покажут в «Октябре»

Кадр из фильма «Один на один» © «Пилигрим»

28 февраля в московском киноцентре «Каро 11 Октябрь» состоится третий показ короткометражных фильмов в рамках авторской программы «Новое кино» кинокритика Сергея Дешина и продюсера Тамары Богдановой.

Цикл показов «Новое кино» направлен на поддержку новой волны российских режиссеров, представленной на международных кинофестивалях.

«"Новое кино" дает возможность увидеть последние короткометражные фильмы лучших из молодых учеников кинематографических школ на большом экране, — говорит куратор проекта «Каро.Арт» Сергей Дешин. — Завтра эти авторы снимут свои полные метры и о них заговорят в полный голос, увидите, так и будет».

В программе «Новое кино #3»:

«Один на один» , реж. Исмаил Сафарали (Московская школа нового кино)

Один день из жизни мальчика – одиночки Агали, живущего вместе с матерью в далекой горной деревушке на севере Азербайджана. В деревне, где у мальчика нет никакого будущего, его дни скрашивает единственный друг, с которым Агали гоняет футбольный мяч на переменах между однообразными уроками в школе. Но раз в год наступает время экзамена, к которому Агали совершенно не готов.

«Авиарист» , реж. Петр Тарасов (Московская школа нового кино)

У китайского иммигранта, птицевода Юнчена, умирает 8-милетний сын. Он остаётся наедине со своим горем в чужом, холодном городе. Тогда, чтобы, как-то заглушить боль, он решает пойти в божий дом.

«Хамса», реж. Гаджимурад Эфендиев (мастерская Александра Сокурова, Кабардино-Балкарский государственный университет)

Молодой парень по имени Иса, выйдя из тюрьмы, возвращается в родной город. Полуразрушенный, мрачный, покинутый, окруженный со всех сторон суровыми и беспощадными горами. Дома его ждет тяжело больная мать и жена, которая потеряла надежду на счастливую семейную жизнь. Он совершил зло и отсидел в тюрьме, но самое сложное еще только ждет его впереди.

После показа состоится обсуждение с участием авторов фильмов и приглашенных деятелей культуры и киноиндустрии. Модераторы — Сергей Дешин и Тамара Богданова.

Организаторы программы — кинокомпания KINOKULT Producers Center и проект «Каро.Арт»





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