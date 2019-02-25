Вручены «Оскары»

© Universal Pictures

24 февраля в Лос-Анджелесе прошла 91-я церемония награждения лауреатов премии Американской академии кинематографических искусств и наук «Оскар». Приз лучшему фильму получила комедийная биографическая драма Питера Фаррелли «Зеленая книга» (Green Book).

Фильм также выиграл награды в категориях «Лучший оргинальный сценарий» и «Лучшая мужская роль второго плана» (Махершала Али).

Помимо «Зеленой книги» на «Оскар» в главной категории претендовали фильмы «Черная Пантера» (Black Panther) Райана Куглера, «Черный клановец» (BlacKkKlansman) Спайка Ли, «Богемская рапсодия» (Bohemian Rhapsody) Брайана Сингера, «Фаворитка» (The Favourite) Йоргоса Лантимоса, «Рома» (Roma) Альфонсо Куарона, «Звезда родилась» (A Star Is Born) Брэдли Купера и «Власть» (Vice) Адама Маккея.

В категории «Лучший режиссер» победил Альфонсо Куарон («Рома»), в категории «Лучшая мужская роль» — Рами Малек («Богемская рапсодия»), в категории «Лучшая женская роль» — Оливия Колман («Фаворитка»), в категории «Лучшая женская роль второго плана» — Реджина Кинг за роль в фильме Барри Дженкинса «Если Бил-стрит могла бы заговорить» (If Beale Street Could Talk).

Лучшим фильмом на иностранном языке признана «Рома», лучшим полнометражным мультфильмом — «Человек-паук: Через вселенные» (Spider-Man: Into the Spider-Verse), лучшим полнометражным документальным фильмом — «Свободный подъем в одиночку» (Free Solo).

Полный список лауреатов и номинантов 91-го сезона премии «Оскар» опубликован на портале «Кинопоиск», где велась прямая трансляция церемонии.





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