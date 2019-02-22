Ретроспектива Семена Файбисовича пройдет в Новой Третьяковке

Семен Файбисович. МКАД (Из цикла «Рейсовый автобус»). 1984 © VLADEY

28 марта в Новой Третьяковке откроется первая большая ретроспектива живописных работ Семена Файбисовича.

Как сообщает сайт Государственной Третьяковской галереи, выставка приурочена к 70-летию художника. На ней будет представлено около ста произведений, созданных между 1980 и 2018 годами.

В экспозицию войдут работы из коллекции Третьяковской галереи, а также полотна, живописные серии и многосоставные живописные композиции из нескольких московских частных коллекций.

«Уникальность выставочного проекта заключается в том, что впервые будет показана вся творческая эволюция одного из самых знаковых живописцев современной России», — отмечают организаторы.

Выставка «Семен Файбисович. Ретроспектива» в Новой Третьяковке продлится до 28 июля.





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