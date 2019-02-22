Минкульт проверит российские кинофестивали

Министерство культуры РФ намерено провести аудит российских кинофестивалей, которые получают финансовую поддержку от государства.

Об этом сегодня, 22 февраля, заявил на встрече с журналистами в Москве заместитель министра культуры Павел Степанов, передает ТАСС.

«Мы поддерживаем десятки фестивалей — как международных, так и российских, которые проводятся на территории Российской Федерации. Здесь тоже нужен, если хотите, определенный аудит этих фестивалей. Нужно понять, какие из этих фестивалей достигают целей», — сказал Степанов.

Он высказал предположение, что некоторые из них «недостаточно выполняют свою функцию». «Цель любого фестиваля, — считает замминистра, — привлечь дополнительное внимание зрителя, а не создавать какой-то "междусобойчик" из года в год"».

«Важно, чтобы каждый фестиваль имел свой акцент, нашел свою аудиторию, и чтобы эта аудитория расширялась. Поэтому будет проводиться аудит фестивалей», — цитирует Степанова «Интерфакс».





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